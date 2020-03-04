النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية، وعمل عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج".
كما سُجل دوريات إسرائيلية مماثلة بمحاذاة السياج الحدودي عند تخوم مزارع شبعا انطلاقا من تلال سدانة حتى بركة النقار،قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع .
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