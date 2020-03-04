النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين تفقدت الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​، وعمل عناصر الدورية على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على هذا السياج".

كما سُجل دوريات إسرائيلية مماثلة بمحاذاة ​السياج الحدودي​ عند تخوم ​مزارع شبعا​ انطلاقا من تلال سدانة حتى بركة النقار،قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع .