أكّدت مصادر مالية للـ"LBCI" أنّ ​وزارة المال​ اقترحت على ​المصارف​ تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين بالعملات الأجنبية و​الليرة اللبنانية​ لمدة خمس سنوات وبفائدة صفر %. وأفادت معلومات بأن المصارف تدرس هذا الإقتراح بجدية إيجابية، وبأن مفاوضات صعبة مستمرة مع حاملي السندات الأجانب في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: وزارة المال اقترحت على المصارف تأجيل استحقاقاتها من سندات الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.