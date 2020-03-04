اللجان النيابية وافقت على ابرام اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصرف الصحي بحوض الليطاني

وافقت ​اللجان النيابية​ على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق ​الصرف الصحي​ في حوض الليطاني الشمالي والاوسط، وشكلت لجنة فرعية بخصوص اقتراح قانون الشراء العام في لبنان.

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