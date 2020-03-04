عدوان: ملاحقة المعامل المخالفة في الليطاني مستمرة والقوانين موجودة

أكد رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ أن "الإنجاز الذي حصل في ملف نهر الليطاني يعود لأنها من المرات القليلة التي لم يستطع أحد أن يتدخل، لناحية المعامل التي توقفت والأشخاص الذي تتم ملاحقتهم، وسنستمر بهذا العمل"، مؤكدا "اننا اليوم انتقلنا لأمر أخر يتعلق بالتعديات على مجرى نهر الليطاني، وعندما سترون حجم التعديات التي تبلغ ملايين الأمتار وليست العشرات ولا المئات ولا الألاف، ستعلمون أن "الملك السائب يعلم الناس الحرام"، ونحن نعيش في دولة "مسيبة" كل موجوداتها".

ولفت عدوان في مؤتمر صحافي إلى أنه "سيتم توزيع كل الخرائط التفصيلية لكل التعديات على أملاك نهر الليطاني مبنى بمبنى، وكل التفاصيل حول من هم المتعدين"، مشيرا الى ان "الدراسة التي قامت بها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، استطاعت أن تحصي 385 ألف متر مربع تعديات، ومن خلال عمل استمر 18 شهراً أزالت 127 ألف متر من هذه التعديات".

ولفت الى انه "استطاعت المصلحة العامة لنهر الليطاني أن تنظم 340 ألف متر مربع من الاستملاكات التي لم نكن نعرف من يضع يده عليها، وعملت على تحويلها لأماكن زراعية، أو أماكن تصلح للاستثمار الزراعي"، مشيرا الى انه "فيما يتعلق بالاستراحات المتعدية على الأملاك النهرية لنهر الليطاني، تمت إزالة 133 ألف متر من هذه التعديات، ومجموع المساحات التي حررت خلال عمل استمر 18 شهراً مليون 881 ألف متر مربع في جوانب النهر، وكلفة هذا العمل بأكلمه 272 مليون ليرة لبنانية".