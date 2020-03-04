التفتيش المركزي يواكب التدابير المتخذة درءا للكورونا

باشر ​التفتيش المركزي​، مواكبة لظهور مرض ​الكورونا​ في ​لبنان​، من خلال المفتشية العامة الصحية والمفتشية العامة الادارية كل ضمن صلاحياتها بالاتصال بالادارات والوحدات المختصة في ​مطار بيروت الدولي​ والمعابر البرية والبحرية وفي ​وزارة الصحة​ و​مستشفى​ الرئيس ​رفيق الحريري​ الجامعي ، والاطلاع على كامل التدابير المتخذة دوريا والمتابعة المستمرة لكل التطورات في هذا الشأن". إضغط للمزيد

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