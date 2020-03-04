منسق بيروت بالمستقبل شكر البلدية على منحها المستشفى الحكومي مساهمة مالية

توجه المنسق العام ل"تيار ​المستقبل​" في ​بيروت​ سامر سوبرة، بإسمه وبإسم منسقية بيروت في بيان، بالشكر الى المجلس البلدي لمدينة بيروت، رئاسة وأعضاء، وخص عضو المجلس خليل شقير، لاقرار المجلس منح مستشفى بيروت الحكومي مساهمة مالية بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية لدعمه في تأمين ما يلزم لمكافحة ومواجهة فيروس الكورونا المستجد"

وأعرب سوبرة عن "فائق التقدير والامتنان للجهود التي يبذلها محافظ بيروت،القاضي زياد شبيب لتأمين ما يلزم من إجراءات وقائية ملحوظة في مباني البلديات والتقيد بالسبل المتاحة للحد من انتشار الفيروس في بيروت"، مثنيا "على الحملة المزمع انطلاقها لتعقيم شوارع المدينة". ودعا البلديات كافة لا سيما بلدية الغبيري "الى المساهمة بدعم مستشفى الحريري الحكومي الذي يخوض منفردا معركة التصدي لمكافحة انتشار الكورونا

