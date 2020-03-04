بري: المس بالودائع هو مس بالمقدسات ونرفض رفضا مطلقا دفع استحقاق اليوروبوند

شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، على أنّ "المسّ بالودائع هو مسّ بالمقدّسات، ونؤكّد على وحدة الموقف الداخلي لمواجهة الأزمة"، مؤكّدًا "أنّنا نرفض رفضًا مطلقًا دفع استحقاق "اليوروبوند"، والمطلوب التعاون من ​المصارف​ الّتي أوصلتنا إلى خسارة 75% من الدين، وهي تتحمّل المسؤوليّة مع الشارين من الـجانب".

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