مكتب وزني ينفي تقديم مقترح بمبادلة السندات مع تعديل في الفائدة وتطويل مدة السداد

نفى المكتب الإعلامي ل​وزير المالية​ ​غازي وزني​ ما ذكرته وكالة ​رويترز​ اليوم بأنه قدّم مقترحاً بمبادلة السندات مع تعديل في ​الفائدة​ وتطويل مدة السداد.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة مراجعة المكتب الإعلامي للتّأكّد من صحّة أي خبر قبل نشره.

من جهة أخرى، استقبل وزني وفداً من نقابة المستشفيات في لبنان برئاسةد. سليمان هارون. وأعرب خلال الاجتماع عن تضامنه مع حقوق النقابة، خاصة في ما يتعلق بمستحقات المستشفيات ومعاناتها بسبب فرق سعر الصرف مؤكّداً أن الخدمات الصحية للمواطنين هي أولوية.