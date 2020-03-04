أوضحت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان اليوم، عطفا على ما ورد على بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية حول موضوع إلغاء رحلات الشركة إلى روما وميلانو والنجف التي كانت مقررة لهذا الشهر، ما يلي:
- روما: تم إلغاء رحلة كل يوم ثلاثاء حتى 29 آذار/مارس، أما رحلة يومي الخميس والأحد فستسير كالمعتاد.
- ميلانو: تم إلغاء رحلة كل يوم أربعاء وسبت حتى 29 آذار/مارس، أما رحلة يومي الاثنين والجمعة فستسير كالمعتاد
- النجف: تم إلغاء رحلة كل يوم أحد حتى 29 آذار/مارس، أما رحلة أيام الثلاثاء والخميس والسبت فستسير كالمعتاد.
- الكويت: تم إلغاء الرحلة الصباحية من 08 حتى 18 آذار/مارس، أما الرحلة المسائية فستسير يوميا كالمعتاد بمعدل سبع رحلات في الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الميدل إيست: الغاء بعض الرحلات الى روما وميلانو والنجف والكويت وليس كلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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