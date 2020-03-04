الميدل إيست: الغاء بعض الرحلات الى روما وميلانو والنجف والكويت وليس كلها

أوضحت شركة ​طيران الشرق الأوسط​ - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان اليوم، عطفا على ما ورد على بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ والمواقع الإخبارية حول موضوع إلغاء رحلات الشركة إلى روما و​ميلانو​ و​النجف​ التي كانت مقررة لهذا الشهر، ما يلي:

- روما: تم إلغاء رحلة كل يوم ثلاثاء حتى 29 آذار/مارس، أما رحلة يومي الخميس والأحد فستسير كالمعتاد.

- ميلانو: تم إلغاء رحلة كل يوم أربعاء وسبت حتى 29 آذار/مارس، أما رحلة يومي الاثنين والجمعة فستسير كالمعتاد

- النجف: تم إلغاء رحلة كل يوم أحد حتى 29 آذار/مارس، أما رحلة أيام الثلاثاء والخميس والسبت فستسير كالمعتاد.

- الكويت: تم إلغاء الرحلة الصباحية من 08 حتى 18 آذار/مارس، أما الرحلة المسائية فستسير يوميا كالمعتاد بمعدل سبع رحلات في الأسبوع.