ادخل المواطن ج. خ (65 عاما) الى قسم العناية الفائقة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي، بسبب الحرارة المرتفعة في جسمه خصوصا وانه عائد من مصر.
وقد أجريت له الفحوصات اللازمة لاسيما فحص فيروس الكورونا وتم إرساله الى مستشفى بيروت الحكومي للتأكد منه على ان تصدر نتائج الفحوصات بعد الظهر.
وتم حجز جميع الموظفين والممرضين في احد الطوابق بانتظار نتيجة الفحص، وسيصدر لاحقا بيان عن ادارة المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر ادخال مواطن الى سيدة المعونات ومنه الى مستشفى بيروت لاجراء فحص الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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