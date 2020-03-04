ادخال مواطن الى سيدة المعونات ومنه الى مستشفى بيروت لاجراء فحص الكورونا

ادخل المواطن ج. خ (65 عاما) الى قسم العناية الفائقة في ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​، بسبب الحرارة المرتفعة في جسمه خصوصا وانه عائد من مصر.

وقد أجريت له الفحوصات اللازمة لاسيما فحص فيروس ​الكورونا​ وتم إرساله الى ​مستشفى بيروت الحكومي​ للتأكد منه على ان تصدر نتائج الفحوصات بعد الظهر.

وتم حجز جميع الموظفين والممرضين في احد الطوابق بانتظار نتيجة الفحص، وسيصدر لاحقا بيان عن ادارة المستشفى.