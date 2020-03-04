المطارنة الموارنة: للحفاظ على اموال المودعين لا سيما الصغار منهم لأنها حق

أهاب ​المطارنة الموارنة​ في بيان بعد اجتماعهم الدوري بالمسؤولين السياسيين والاقتصاديين على كل المستويات ان يعملوا جاهدين للحفاظ على اموال المودعين ولا سيما الصغار من بينهم لأنها حق لأصحابها.

وأمل المطارنة بقرب انطلاق عملية الانهاض المالي والاقتصادي والمعيشي بما يسمح ل​لبنان​يين بالاطمئنان الى حقوقوهم في هذه المجالات.

كما شدد الآباء على ضرورة توافر عاملين اساسيين لانجاح عمل ​الحكومة​: الاول داخلي، يتمثل في تسهيل عمل الحكومة بابعاد العراقيل السياسية عن مسيرتها وتوفير المناخات الملائمة لاستعادة وضع يد ​الدولة​ على الحركة المالية، والثاني خارجي يتمحور حول استجابة الاشقاء والاصدقاء مطالب لبنان منهم على صعيد الدعم المالي للبرنامح الحكومي.

كما دعوا، افرقاء الداخل جميعاً الى وضع حد للسجالات السياسية والاعلامية في ما بينهم في وقت يبدو لبنان في امس الحاجة الى تضامن وطني انقاذي والى تضافر الجهود سعياً الى اعادة بناء دولة على قواعد حديثة قانونية شفافة آمنة وضامنة.