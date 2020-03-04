وزير الاقتصاد أحال كتابين إلى وزارتي الصناعة والصحة للإبلاغ عن 174 شركة مياه غير مرخصة

أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتابين إلى وزارتي الصناعة والصحة العامة، في اطار التنسيق والتعاون بين الوزارات، وذلك للإبلاغ عن 174 شركة مياه غير مرخصة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراقبتها من الناحية الفنية والصحية.
علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تأخذ عينات بشكل روتيني من شركات المياه لإجراء تحاليل مخبرية والتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية.
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