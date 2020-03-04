الحكومة اليونانية تنفي "نفيًا قاطعًا" إطلاق النار على مهاجرين على الحدود مع تركيا

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بازاركولي: نفت اليونان الأربعاء "نفيا قاطعا" اتهامات تركية لها بإطلاق الذخيرة على مهاجرين على الحدود مع تركيا، وإصابة العديد منهم بجروح ما أفضى إلى وفاة أحدهم في وقت لاحق.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية ستيليوس بيتساس ردا على أسئلة الصحافيين بشأن الاتهامات التركية "أنفي ذلك نفيا قاطعا".

وكانت السلطات التركية اعلنت أن أحد المهاجرين قتل الأربعاء بنيران القوات اليونانية أثناء محاولته عبور الحدود بين تركيا واليونان، حيث اندلعت صدامات في الصباح.

وأصيب وفقاً لسلطات محافظة أدرنة (شمال غرب تركيا)، ستة مهاجرين "بالذخيرة الحية". وقالت المحافظة في بيان إن أحد الجرحى وهو رجل لم تحدد هويته وجنسيته توفي متأثرا بجروح في صدره.

