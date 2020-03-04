دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إنه أجرى محادثات جيدة مع زعيم لطالبان

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع أحد زعماء حركة طالبان الأفغانية الإسلامية يوم الثلاثاء وإن المحادثات كانت جيدة للغاية.

أدلى ترامب بهذا التصريح للصحفيين في البيت الأبيض بعد أيام من توقيع الولايات المتحدة وطالبان على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية.

وقال المتحدث باسم طالبان في وقت سابق إن كبير مفاوضي الحركة الملا بردار أخوند أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)