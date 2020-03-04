في المصاعد.. اختراع صيني مذهل لمواجهة انتشار "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty يعتقد الخبراء أن المصعد يبقى مكانا شديد الخطورة

ابتكرت شركة صينية أزرار مصعد تعمل من دون الحاجة إلى الضغط عليها، وتسمح للركاب باستخدام لوحة تحكم مختلفة، في مسعى لوقف تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الصينية الناشئة اخترعت لوحة زجاجية تعمل بتقنية "ناقل حركة مزدوج" (DCT)، تعتمد على المستشعرات الإلكترونية.

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من France 24

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وتعمل اللوحة على استشعار واكتشاف حركة يد الراكب في الهواء للتعرف على الطابق الراغب في الصعود إليه، دون الحاجة إلى الضغط على الأزرار أو حتى لمسها.

ويمكن أن تحارب هذه التقنية الجديدة انتقال فيروس "كورونا" من شخص لآخر، عن طريق لمس أزرار المصعد. © متوفر بواسطة سكاي نيوز عربية

وذكر المصدر أن الاختراع الجديد تم اعتماده مؤخرا في عدد من المؤسسات الصينية، من بينها مستتشفى بمقاطعة آنهوي، شرقي الصين.

وتقول الشركة المصنعة إن التكنولوجيا الجديدة سيتم استخدامها في مزيد من البنايات العمومية في مختلف أنحاء الصين، خلال الأيام المقبلة.

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ويعتقد الخبراء أن المصعد يبقى مكانا شديد الخطورة، لأن كل من بداخله يظلون محاصرين لفترة، ويتنفسون الهواء نفسه ويضغطون على الأزرار نفسها.

وتسبب الفيروس المستجد المعروف رسميا باسم "كوفيد 19" في وفاة أكثر من 3180 شخصا وإصابة ما يقرب من 92 ألف شخص، في حوالي 80 دولة، لكن أغلب الضحايا في الصين.