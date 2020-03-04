رئيس «منظمة الصحة» يؤكد استبعاد خطر تحول فيروس كورونا إلى «وباء عالمي»

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قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، إن «معدلات الوفاة بسبب كورونا أعلى من تلك التي تحدث بسبب الإنفلونزا».

وتابع في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «تم استبعاد خطر تحول فيروس كورونا إلى وباء»، مؤكدًا أنهم يعملون على تطوير عدد من اللقاحات لمواجهة خطر كورونا.