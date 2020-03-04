دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة للإمارات ومصر وتركيا بسبب فيروس كورونا

سول (رويترز) - قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن رئيس البلاد مون جيه-إن ألغى يوم الأربعاء جولة تشمل الإمارات ومصر وتركيا كانت مزمعة في منتصف مارس آذار بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم البيت الأزرق في بيان "استجابة لتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد في الآونة الأخيرة، قررنا عدم المضي قدما في الزيارات".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)