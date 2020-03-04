صدامات بين المهاجرين والشرطة اليونانية على الحدود التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا- (أ ف ب):

اندلعت صدامات بين المهاجرين واللاجئين والشرطة اليونانية على الحدود التركية، اليوم الأربعاء، فيما كرر المهاجرون محاولاتهم دخول أوروبا، مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل وفقًا لمراسلين لوكالة فرانس برس.

وقال مصور لوكالة فرانس برس إنه بالقرب من معبر بازاركولي التركي، أصيب مهاجر بالرصاص في ساقه بينما حاولت مجموعة من اللاجئين اختراق الحاجز الحدودي.

ثم عمد المهاجرون إلى إلقاء الحجارة على الشرطة اليونانية التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشوهدت عدة سيارات إسعاف تركية تصل إلى المكان.

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وفي شريط فيديو وزعته الحكومة اليونانية على وسائل الإعلام، بدا ضابط شرطة تركي يطلق قنبلة غاز مسيل للدموع على شرطة الحدود اليونانية.

واقترب عدد كبير من المهاجرين من الشريط الشائك في وقت مبكر الأربعاء، وفقًا لصحافيين من وكالة فرانس برس.

وسمع دوي طلقات وصراخ، فيما ارتفع دخان من حريق كبير.

واصطف رجال شرطة مكافحة الشغب يحملون دروعاً على الجانب اليوناني من الحدود، في بلدة كاستانييس.