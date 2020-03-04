"الإياتا": 3.3٪ انخفاض في الشحن الجوي خلال يناير الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أعلن ألكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي (الاياتا) عن انخفاض الشحن الجوي العالمية بنسبة 3.3 ٪ في يناير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بسبب إجازة العام القمري الجديد وإغلاق العديد من الشركات المصنعة الصينية لفترة، بالإضافة الي بدء انتشار فيروس كورونا

وأضاف الكساندر: يناير يعد الشهر العاشر على التوالي في الانخفاض السنوي في حجم الشحنات، "كان هناك تفاؤل بأن تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ستمنح القطاع دفعة قوية خلال العام، لكن الأزمة تلاحقت بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية بشدة ".

وأشار الكساندر إلى انخفاض حجم شحنات شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 1.4٪ في يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت شركات الطيران الأفريقية أسرع نمو في أي منطقة للشهر الحادي عشر على التوالي خلال يناير، مع زيادة في الطلب بنسبة 6.8 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق .