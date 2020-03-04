وكيل محافظ المركزي: نخطط لافتتاح 100 مركز لخدمات تطوير الأعمال بنهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت نيرمين الطاهري وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي، إن البنك المركزي يخطط للوصول لعدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 100 مركز بنهاية العام الجاري على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة رواد النيل القومية، مقارنة 28 مركز حاليًا.

وأشارت خلال كلمتها في احتفالية البنك المركزي بمرور عام على إطلاق مبادرة رواد النيل القومية بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية إلى أن المركزي اهتم بدعم مبادرة رواد النيل لتكتمل منظومة الدعم الكاملة للمشروعات الصغيرة من خلال تقديم الدعم غير المالي بالتساوي مع الدعم المادي الذي يقدمه القطاع المصرفي كله لهذه المشروعات.

وجاءت الاحتفالية بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وبمشاركة عدد كبير من روساء البنوك من بينهم طارق فايد، رئيس بنك القاهرة ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر ومحمد الديب، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي وحسن غانم، رئيس بنك التعمير والإسكان وشريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، ومدحت خليل، رئيس مجلس إدارة جامعة النيل.

وقالت الطاهري: "عملنا ما في وسعنا مع شركائنا لدعم الخدمات المالية المقدمة للمجتمع لكننا أردنا أن يؤثر هذا الدعم في الاقتصاد الكلي والمجتمع أيضا فكان من الضروري لدعم مبادرة غير مالية لدعم المشروعات للتعرف على التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة".

وأضافت أن المبادرة تقدم الدعم غير المالي أيضا لأصحاب هذه المشروعات للتشجيع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فهنا جاء دعم البنك المركزي الكامل لمبادرة رواد الأعمال لتحقيق الهدف الكامل من دعم كافة المبادرات المالية بدعم مبادرة غير مالية لتكتمل منظومة دعم المشروعات الصغيرة.

Advertisements

وتعد رواد النيل مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزي تم إطلاقها في فبراير 2019 بعد عام تجريبي.

وتسعى المبادرة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي.

وساهمت المراكز في احتضان 85 شركة بحاضنات أعمال وافتتاح 4 بيوت تصميم بأربع جامعات وهم جامعة النيل، جامعة عين شمس، الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، جامعة الأزهر بقنا.

كما قدمت دعمًا فنيًا لعدد 56 مشروعًا وتدريب 100 طالب من المدارس الفنية. وتقديم تدريب لحوالي ألفين متدرب وأكثر من 6 آلاف طالب مشارك في حملات التوعية بمبادئ ريادة الأعمال والتثقيف المالي.

وساهمت المبادرة أيضا في تنفيذ 12 فعالية تدريبية لجهات وجامعات حكومية لأكثر من 100 ألف متابع على صفحات التواصل الاجتماعي.