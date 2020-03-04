الحكومة توافق على قرار السيسي بشأن العفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25/4/2020. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.​

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