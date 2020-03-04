القاهرة تعلن بدء تلقي طلبات ترخيص عربات الطعام المتنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن فتح باب تلقي طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالمحافظة يأت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل لهم وتنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019.

وأضاف عبدالعال، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يمكن للشاب التقدم للحصول على الترخيص من الحي التابع له فقط طبقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التي وضعتها المحافظة وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة أيًا كان شكلها واستيفاءها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.

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وأوضح المحافظ، أن العربات المرخصة يتعين أن يتناسب شكلها والنسق الحضاري للعاصمة وتتوافر بها اشتراطات الأمن الصناعي طبقًا لما تحدده إدارة الحماية المدنية، كما يتوافر بها مصدر للمياه والكهرباء، وتكون العربة مجهزة أساسًا لغرض تقديم الطعام وتتوافر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، على أن وحدات الطعام ستخضع لرقابة دورية صارمة للتأكد من النظافة العامة حولها ووجود حاويات لجمع النفايات، وعدم اصدار الوحدة المرخصة لأي أصوات تسبب ضوضاء للمواطنين المحيطين بالموقع الموجودة به.

وطالب المحافظ بضرورة التزام أصحاب العربات بعدم ممارسة أي نشاط يشابه المقاهي، ووضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين بها في مكان واضح على أن يكون مبينًا بها مدة صلاحية الشهادة.

كانت محافظة القاهرة أعلنت عن بدء تلقي طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في (الأماكن والمواقع المحددة بنطاق الأحياء) من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء حيث تمثل المحافظة بالهيئة العامة للاستثمار.