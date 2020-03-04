تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أمس الثلاثاء، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها اليوم الاربعاء.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحانيأكد أن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا.

وشكر روحاني جميع الدول التي قدمت المساعدة لإيران لمكافحة كورونا والدول التي أعلنت عن استعدادها لذلك.

وهاجم الرئيس الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إذا كانت صادقة في إعلان استعدادها لتقديم المساعدات لإيران، فعليها رفع العقوبات عن استيراد الأدوية كخطوة أولى.

وأردف قائلا: "ندرك جيدا أن الولايات المتحدة تكذب في إعلان استعدادها مساعدة إيران في مكافحة كورونا".