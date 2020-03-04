الصحة العراقية تشكك بوفاة رجل في السليمانية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء، عدم التأكد حتى الآن من كون سبب وفاة رجل مسن في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق هو فيروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة "بعض وسائل الإعلام تداولت خبر وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وهناك خمس حالات إصابة بالفيروس تمتشخيصها في السليمانية، وتم الاشتباه بحالة سادسة لرجل مسن يعاني من عدة أمراض مزمنة وكان وضعه الصحي حرجا".
وأضاف "بعد أخذ العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات التأكيدية تدهورت الحالة الصحية للرجل المسن وتوفي، ولم يتم التأكد حتى الآن من كونه مصابابفيروس كورونا المستجد أم لا".
وأشار البيان إلى أن "الوزارة بانتظار التأكيد من الجهات المرجعية المعنية والقادرة على تأكيد الإصابة من عدمها"، مشيرا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات الصحية في إقليم كردستان في التعامل مع المتوفي وملامسيه وحسب اللوائح الصحية العالمية".
ودعت وزارة الصحة العراقية "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة وعدم الاستعجال بنشر أخبار من غير المصادر الرسمية".
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