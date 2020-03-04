أعلنت إيران الأربعاء، أنها غير ملزمة بالتجاوب مع أي مطلب من مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتمد على معلومات قدمها الموساد الإسرائيلي.
وقال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آباد، ردًّا على تصريح رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران لا تجد نفسها ملزمة بالتجاوب مع أي مطلب للوكالة الدولية، يعتمد على معلومات ملفقة قدَّمها الموسادالإسرائيلي.
وكان جروسي قال أمس الثلاثاء إن إيران تخاطر بتفجير أزمة جديدة إذا لم تتعاون مع الوكالة بعدما تقاعست عن الإجابة عن أسئلتها بشأن أنشطة نووية سابقة في ثلاثة مواقع نووية، ورفضها السماح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين منهم.
وأضاف "لقد طلبنا من إيران بعض المعلومات والسماح بالدخول لكننا لم نحصل علىالمعلومات التي نطلبها... أصررنا وعلى الرغم من كل جهودنا، لم نتمكن من تحقيق ذلك، وبالتالي يتطلب الوضع من جانبي هذه الخطوة لأن ما يعنيه هذا هو أن إيران تقلل من قدرة الوكالة على القيام بعملها".
وتابع جروسي: "آمل بإخلاص أن تستمع إيران إلينا وتستمع إلى صوت المجتمع الدولي في مجلس المحافظين وأن تقدر أن من مصلحتها التعاون معنا. ليست لدينا أجندة سياسية، نحن ببساطة نطلب منهم الامتثال لالتزاماتهم"، مضيفا: "سنكون في طريقنا إلى أزمة ما لم يحدث ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: لسنا ملزمين بالتجاوب مع مطالب وكالة الطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.