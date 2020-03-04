ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا لـ27 حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في النمسا اليوم إلى 27 حالة إيجابية، فيما تم إجراء الاختبارات الطبية لـ 3138 شخصًا في النمسا وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال البيان اليومي لمركز الأزمات بوزارتي الصحة والداخلية في فيينا اليوم /الأربعاء/
وأشار البيان إلى وجود 93 ألفا و158 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الوفيات في العالم 3198 حالة ، وتم شفاء 50ألفا و690 حالة ، لافتا إلى أن هناك فحصا طبيا سريعا في مطار فيينا، خاصة للرحلات القادمة مباشرة من إيران وكوريا الجنوبية .
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