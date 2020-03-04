ترامب يسخر من منافسيه المحتملين على الرئاسة

سخَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، من منافسيه الديمقراطيين الساعين لنيل ترشيح حزبهم لانتخابات الرئاسة المقبلة ضده فنشر سلسلة تغريدات وزع فيها تهكماته على منافسيه المحتملين. وتزامنت تغريدات ترامب على حسابه في تويتر مع ظهور نتائج اقتراع "الثلاثاء الكبير" تباعا، والذي يجري في 14 ولاية، في إطار الانتخابات التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي. يجري في 14 ولاية، في إطار الانتخابات التمهيدية للمتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطي. واستهدف ترامب المرشح الديمقراطي والملياردير "مايك بلومبيرج" بعدة تغريدات، أطلق عليه فيها اسم "ميني مايك"، في إشارة إلى قصر قامته. إشارة إلى قصر قامته. ونشر الرئيس الجمهوري مشهدا يظهر الملياردير الديمقراطي بلومبيرج وهو يلعق أصابعه بعد تناوله طعاما، وعلق قائلا: "ميني مايك، لا تلعق أصابعك الوسخة، فهذا غير صحي وخطر عليك وعلى الآخرين"، في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا، الذي ينصح الأطباء بالوقاية منه عبر الاهتمام بنظافة اليدين بالدرجة الأولى.

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