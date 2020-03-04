كورونا تصل إسرائيل ... وإدارة مدرسة تضع 1150 طالبًا بالحجر الصحي بتل أبيب

قامت السلطات الإسرائيلية بوضع مايقرب 1150 طالبًا من مدرسة في تل أبيب في حجر صحي منزلي، بعد إصابة نائبة مدير المدرسة وأحد الطلاب بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوزعربية في خبر عاجل لها اليوم الأربعاء .
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت عن تسجيلها ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد،ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في الدولة العبرية إلى 15 شخصا.
وأكدت الوزارة أن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.
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