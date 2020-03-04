ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا لـ 240 حالة

سجَّلت ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل إلى 240 ، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، اليوم الأربعاء.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، صرَّح أنه لا يستبعد إغلاق مدن بأكملها لمواجهة انتشار المرض. وثلثالألمان يستغنون عن إجازاتهم في الخارج بسببه.
في أحدث حصيلة رسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، الاسبوع الماضي ، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح
اليوم الأحد (الأول من مارس 2020) أن إجمالي
في البلاد قد وصل إلى 117 حالة.
وأوضح المعهد اليوم أنه وفقا للقائمة الحالية، هناك 66 حالة في ولاية
شمالي الراين-فيستفاليا وحدها، وهناك 19 حالة في ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا و15 حالة في ولاية بادن-فورتمبرج.
وأشار المعهد إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد الإصابات الفعلى أعلى بعض الشيء من ذلك الرقم.
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