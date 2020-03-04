كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف خطير لروحاني: كورونا أصاب كل أقاليم إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بأن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا، نقلًا عن الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وقال روحاني: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي"، منتقدًا التجار، الذين يحتكرون الكمامات.

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وأضاف روحاني: "المؤسف أن بعض تجار فیروس کورونا یریدون أن یستغلوا هذه المعضلة من أجل أرباحهم و مکاسبهم المادیة".

وتابع روحاني: "بعض تجار کورونا یحتکرون الکمامات وأن البعض الآخرین بتسترهم خلف کمامة الشفقة، یقلقون المجتمع برواج الشائعات و الأکاذیب".

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد بات مترسخا في إيران، محذرة بأن قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية يعقّد جهود الاحتواء.