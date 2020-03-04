كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيلي يتجول في شوارع قطر: "أشعر بالأمان مع أولاد عمنا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار مواطن إسرائيلي العاصمة القطرية الدوحة وتجول في شوارعها ومضي بعض الوقت مع السكان المحليين.

Advertisements

ومن جانبها علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد أن نشرت صورة للمواطن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرًا".

وقالت: "قال عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين، فإن ذلك يمنحني شعورًا جيدًا وآمنًا مع أولاد عمنا المسلمين".