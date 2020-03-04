كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ اتفاق الدوحة.. غارة جوية أمريكية على مقاتلي "طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت الولايات المتحدة غارة جوية، اليوم الأربعاء، ضد مقاتلي حركة طالبان في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، وهي الضربة الأولى منذ توقيع اتفاقية سحب القوات تم توقيعها بين الجانبين يوم السبت، حسبما قال متحدث باسم القوات الأمريكية.

وقال العقيد سوني ليغيت، المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، في تغريدة على موقع "تويتر": "كان مقاتلو طالبان يهاجمون بنشاط نقطة تفتيش قوات الأمن الوطني الأفغاني. كانت هذه ضربة دفاعية لتعطيل الهجوم"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف، أن واشنطن ملتزمة بالسلام لكنه دعا "طالبان" إلى وقف "الهجمات غير الضرورية" والتمسك بالتزاماتها، في إشارة إلى الصفقة الموقعة يوم السبت في الدوحة.