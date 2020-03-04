كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن خسائر جديدة للجيش التركي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت قوات الجيش التركي، لهجوم من جانب الجيش السوري في إدلب شمال غربي سوريا، مما أدى إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 آخرين، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة الدفاع التركي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش ردت على الهجوم بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف أهداف.

وارتفع عدد قتلى الجيش التركي، الذي بدأ عملية في إدلب الشهر الماضي، إلى 59، منهم واحد قتل أمس الثلاثاء.

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وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه جرى "تحييد" 3138 عنصرا من قوات النظام السوري منذ انطلاق عمليتها في شمال غربي سوريا.

وأسقطت تركيا، 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات من دون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري.