كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز: كوريا الشمالية تصدر الرمال المحظورة إلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز أبحاث مقره واشنطن، اليوم الاربعاء، أنه لعدة شهور من العام الماضي شوهد تدفق مستمر من السفن وهي تجرف الرمال المحظورة في خليج بكوريا الشمالية ثم تنقل كميات منها الى الصين.

وقال مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، في تقرير: "إن استخراج الرمال من كوريا الشمالية إلى الصين ينتهك قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة لعام 2017 الذي يحظر على كوريا الشمالية توريد أو بيع أو نقل الرمال"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقام باحثو المجموعة بتتبع عملية جرف الرمال ونقلها عبر قواعد بيانات صور الأقمار الصناعية والشحن التجارية.

Advertisements

وكتب مؤلفو التقرير: "بين مارس وأغسطس 2019، لاحظ مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة أسطولًا كبيرًا من السفن القادمة من المياه الصينية المتجهة إلى كوريا الشمالية للتجريف ونقل الرمال من خليج هايجو"، ووصفوا حركة السفن غير المعتادة في خليج أقل من 30 كم (18.6 ميل) من كوريا الجنوبية المجاورة.

وقال مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في تقريره: "لكن النطاق والتنسيق غير المسبوق لعملية التجريف "يُظهر الجرأة والإفلات من العقاب اللذين تعمل بهما شبكات التهرب من العقوبات ، حتى تحت المراقبة الدقيقة".

وقد دعت الصين إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، ولكنها تقول أيضًا، إنها تطبق بالكامل العقوبات المفروضة بموافقة مجلس الأمن الدولي.

لقد وجدت الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية قد تخطت مرارًا وتكرارًا القيود المفروضة على تجارة أشياء مثل الفحم والنفط، وغالبًا ما كانت تجري عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في البحر.