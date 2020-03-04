كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في بولندا، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في بولندا.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي: "هذا المريض جاء من ألمانيا"، ولم يقدم الوزير أي تفاصيل أخرى عن هوية المريض وأفراد أسرته.

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وظهر فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في سوق لبيع الحيوانات البرية بمدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.