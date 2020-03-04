كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبير الأطباء في إنجلترا: فيروس "كورونا" سوف يقتل البريطانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا من أن الفيروس التاجي المميت "كورونا" سيقتل عددًا من البريطانيين في الوقت الذي يتزايد فيه انتشار الفيروس.

وقال كبير الأطباء في إنجلترا "كريس وايت" اليوم الإربعاء إن المملكة المتحدة ستشهد "عددًا كبيرًا" من حالات كوفيد 19 و"بعض الوفيات".

وقال ل "سكاي نيوز" إن التوقعات "المعقولة" لوزارة الصحة والشركات قد تصل إلى 20 في المائة من قوة العمل البريطانية حالة مرضية في وقت واحد.

وأظهر ما مجموعه 51 بريطانيًا إصابته بالفيروس، ولكن من المتوقع أن يصل انتشاره إلى الذروة في "أشهر وليس أسابيع".

وقالت الحكومة البريطانية، أمس الثلاثاء، في خطة عمل مؤلفة من 25 صفحة، إنه يمكن نشر الجنود لحراسة المواقع الحيوية حتى تكون الشرطة حرة في التعامل مع الاضطرابات العامة المحتملة.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قد يصاب شخص واحد من كل خمسة بمرض فيروس "كورونا" أثناء ذروة الأزمة، إذا تم التنبؤ به اليوم.

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وأطلق رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، صباح أمس الثلاثاء، خطته القتالية المؤلمة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح مع ضمان استمرار بريطانيا في العمل كالمعتاد.

ويشمل ذلك إجراءات شاملة سيدرسها الوزراء في الأسابيع المقبلة، مثل إغلاق المدارس وحظر التجمعات الجماهيرية وتشجيع الناس على العمل من المنزل.

وسيضع مسؤولو الصحة مجموعة من المواقف للوزراء للاختيار - وإعطائهم أدلة على مدى فاعليتهم.

لكن تم تحذير البريطانيين من أنه "من الأرجح أن تتأثر المملكة المتحدة بشكل كبير".

وقالت خطة الحكومة أن فيروس "كورونا" "لديه القدرة على الانتشار على نطاق واسع، ولكن الغالبية العظمى من الناس سيكون لديهم أعراض خفيفة فقط.