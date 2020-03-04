كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الهند لـ28 بينهم 16 إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الهندي، اليوم الأربعاء، أن 16 إيطاليًا في الهند أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد بشكل حاد إلى 28.

وقال وزير الصحة، هارش فاردهان، اليوم الأربعاء، إن 15 من 21 سائحاً من إيطاليا - البلد الأكثر تضررًا في أوروبا - والذين تم نقلهم إلى منشأة للحجر الصحي في ضواحي نيودلهي قد أثبتت إصابتهم بالفيروس، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف الوزير، أن سائقهم الهندي وضع أيضًا في الحجر الصحي.

وأردف "فاردهان"، أن السلطات تتخذ احتياطات إضافية ضد انتشار الفيروس بعد الارتفاع الحاد في الحالات.

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وأوضح "فاردهان"، في مؤتمر صحفي: "سنقوم الآن بفحص جميع الركاب الدوليين. لن نقصر عروضنا على 12 دولة كما فعلنا في وقت سابق".

في يوم الاثنين، كانت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بها ست حالات تم الإبلاغ عنها من فيروس كورونا، لكنها واحدة من الأماكن التي تراقب فيها وكالات الاستخبارات الأمريكية عن كثب بسبب المخاوف من كيفية تعاملها مع تفشي المرض على نطاق واسع.

وكان إيطالي يزور ولاية راجستان الصحراوية الغربية من بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم في وقت سابق.

تم الإبلاغ عن أكثر من 93000 حالة في جميع أنحاء العالم ، وتوفي عدة آلاف بسبب فيروس كورونا الشبيه بالإنفلونزا ، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي وانتشر منذ ذلك الحين إلى أكثر من 80 دولة.