كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين توافق على استخدام عقار لالتهاب المفاصل لمرضى فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستستخدم دواء روش هولدنج لإلتهاب المفاصل لعلاج بعض مرضى فيروس كورونا في ظروف قاسية، حيث تسعى الصين لبناء نظم العلاج لمساعدة المصابين على الانتعاش.

ووفقًا لشركة روش، يمكن أن يساعد Actemra في احتواء الالتهابات المرتبطة بـ Interleukin 6، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في أحدث نسخة من المبادئ التوجيهية للعلاج نشرت على الإنترنت: "توسيليزوماب، الذي تم بيعه بواسطة شركة فارما السويسرية العملاقة تحت الاسم التجاري Actemra، يمكن وصفه لمرضى فيروس كورونا الذين يظهرون ضررًا خطيرًا في الرئة ويظهرون مستوى مرتفعًا من بروتين يسمى Interleukin 6، والذي قد يشير إلى التهاب أو أمراض مناعية".

ومع ذلك، لا يوجد دليل على التجارب السريرية حتى أن الدواء سيكون فعالًا في مرضى الفيروس التاجي. كما لم تتلق Actemra موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية ليتم بيعها لاستخدامها في إصابات فيروس كورونا.

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سجل باحثون صينيون مؤخرًا تجربة سريرية لمدة 3 أشهر لـ Actemra ستقوم بتوظيف 188 مريضًا بفيروس التاج وتجري في الفترة من 10 إلى 10 مايو، وفقًا للسجلات المعروضة في قاعدة بيانات تسجيل التجارب السريرية في الصين.

وحسب "رويترز"، لا يمكن الوصول إلى شركة روش على الفور للتعليق.

وقالت الشركة يوم الاثنين، إنها تبرعت بمبلغ 14 مليون يوان (2.02 مليون دولار) من Actemra خلال شهر فبراير.