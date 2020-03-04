عموتة يعلن عن برنامج المحليين قبل السفر إلى الكاميرون

حدد حسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، موعد 16 مارس الجاري، لانطلاق المعسكر الإعدادي لنهائيات كأس إفريقيا “شان”، التي ستجرى بالكاميرون في الفترة الممتدة ما بين 4 و25 أبريل القادم.

وأكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، في اجتماع المكتب المديري، يوم أمس، أنه توصل ببرنامج المنتخب المحلي النهائي، قبل السفر إلى الكاميرون للدفاع عن لقب “الشان”.

ويتضمن برنامج عموتة، الدخول في معسكر إعدادي ينطلق يوم 16 مارس الجاري، بمركز محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، قبل الانتقال إلى الغابون لإجراء مباراتين وديتين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية والغابون أو منتخب آخر.

وستتوقف البطولة الاحترافية قبل يوم من انطلاق المعسكر، من أجل فسح المجال لاستعدادات المنتخب الأول والمحلي، إذ يواجه منتخب البوسني وحيد حاليلوزيتش، إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا، ضمن إقصائيات كأس إفريقيا لسنة 2021 بالكاميرون، فيما يبحث منتخب عموتة عن التتويج بلقب كأس إفريقيا للمحليين.

جدير بالذكر أن المغرب توج بلقب “شان” سنة 2018، والتي احتضنها المغرب من 13 يناير إلى 4 فبراير، بعد الفوز على منتخب نيجيريا برباعية نظيفة.