الغلوسي: الشرطة القضائية بالدار البيضاء تشرع في التحقيق حول اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الشكاية، التي تقدمت بها الجمعية، بخصوص شبهة اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة سابقا، أحيلت على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل إجراء البحث التمهيدي”.
وأوضح محمد الغلوسي، في تصريح لـ”اليوم 24″، أنه “من المرتقب أن تستدعي الشرطة القضائية بالدار البيضاء رئيس الفرع الجهوي للجمعية قصد مباشرة البحث بخصوص ما ورد في شكاية الجمعية المذكورة من اختلالات شابت التدبير العمومي بالبلدية المذكورة”.
وكانت الجمعية المذكورة، قالت في بيان لها، أصدرته، قبل أسبوع، أنها “تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بخصوص اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح”.
في المقابل، رفض محمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، التعليق لـ”اليوم 24″، حول موضوع الشكاية، التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بخصوص “اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح”.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
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