تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في المنطقة العربية

أعلن في العراق، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد، والمنطقة العربية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث ذاته باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الطبيب، إياد النقسبندي، اليوم، وفاة رجل في السبعين من العمر لإصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما تواصل السلطات العراقية اتخاذ التدابير لمنع انتشار المرض.

وقال النقشبندي لوكالة فرانس برس “توفي رجل، بالغ من العمر 70 سنة، بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا”، وكان الرجل، وهو أمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته، وفقا للمتحدث.

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وبلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم 3204 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 93000 شخصا في 80 بلدا.

وتتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80200 إصابة، و2981 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 5186 إصابة، و28 حالة وفاة، ثم إيطاليا، التي بلغ عدد الإصابات فيها 2502، وعدد الوفيات 79 واة، وإيران 2336 إصابة، و77 حالة وفاة، واليابان مع 268 إصابة، و12 حالة وفاة.