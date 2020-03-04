زهور السليماني والدة أمينوكس في “ميمتي”

لجأ الفنان أمينوكس إلى الممثلة زهور السليماني، لتشاركه كليب جديد، يتغنى فيه بالأم، أعلن عنه، ليلة أمس الثلاثاء، على “أنستغرام”.

ونشر أمين التامري على حسابه الرمسي في “أنستغرام”، صورة من كواليس الكليب، تجمعه بالممثلة زوهور السيلماني، ومخرج الكليب، موضحا من خلال الوسوم المرفقة لتدوينته أن عنوان عمله الجديد هو “ميمتي”.

وعلق أمينوكس على الصورة، مدونا: “الصورة من كواليس.. تجربة جديدة أخوضها رفقة صديقي المخرج يوسف اسواري في أول كليب من إخراجه، والممثلة الكبيرة زهور السليماني”.

ويواصل أمينوكس غزارة الأعمال في السنة الجديدة، حيث أطلق، قبل أسبوع، كليب بعنوان “باراكا باراكا”.