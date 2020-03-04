الإعلان عن حكام مبارتي الرجاء والوداد في دوري أبطال إفريقيا

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حكاما من جنوب إفريقيا والسينغال، لمبارتي الرجاء والوداد الرياضيين، تواليا، في مبارتي إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررتين يوم السبت القادم خارج المغرب.

واختير الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لقيادة مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء، برفقة طاقمه التحكيمي المساعد، والذي سبق وأن قاد مباراة الفريق البيضاوي أمام فيتا كلوب الكونغولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية سنة 2018، وعرفت تتويج الرجاء باللقب.

وعين السينغالي ماغيث نداي لإدارة مباراة النجم الساحلي والوداد، والتي عرفت ذهابا فوز هذا الأخير بنتيجة هدفين دون رد، بعدما أجريت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويحل الرجاء ضيفا على مازيمبي زوال يوم السبت القادم، انطلاقا من الساعة الثانية بالتوقيت المغربي، فيما يواجه الوداد مضيفه النجم الساحلي في اليوم ذاته، في تمام الساعة الثامنة ليلا.