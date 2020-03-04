الرابور “السبعتون” يواصل استقطاب نجوم التمثيل لأعماله.. ممثل شاب في كليب جديد- فيديو

لجأ مغني الراب سبعتون إلى الممثل الشاب ربيع الصقلي، لتجسيد لقطات كليبه الأخير “سوزانا”، وهي ثاني مرة يتعامل فيها مغني الراب الشاب مع ممثل شهير في فيديو كليباته.

وجسد ربيع الصقلي شخصية صديق السبعتون في كليب “سوزانا”، الذي استطاع السيطرة على صدارة طوندونس اليوتوب يوم الاثنين الماضي، وقارب عدد مشاهداته مليوني مشاهدة بعد يومين فقط.

وكان السبعتون قد استعان بالممثل القدير حميد نجاح في كليب “روزاليندا”، قبل أن يظهر نفس الممثل في كليب لمغني راب آخر، هو “دريزي”، الذي أشركه رفقة المثل رفيق بوبكر في كليب “شيطانة”.

وأصبح مغنيو الراب يربطون جسورا مع ممثلين، ويستعنون بهم في كليباتهم بشكل مكثف، لكن هذا ليس أمرا حديثا، إذ كان الرابور “دون بيغ” قد استعان بالممثل الراحل محمد بن براهيم في أحد كليباته.