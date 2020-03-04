تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 50 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في شبكة إجرامية تنشط في مجال الترويج الدولي للمخدرات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، وتحديدا بالجماعة القروية “امصيصي” بضواحي تنغير، حيث أسفرت عمليات التفتيش داخل الشاحنة عن حجز طن و482 كيلوغراما من مخدر الحشيش، فضلا عن مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كل المتورطين فيه.
وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرشيدية.. حجز 1482 كلغ من الحشيش وتوقيف متهمين بالترويج الدولي للمخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.