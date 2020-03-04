مصر: تنفيذ حكم إعدام هشام العشماوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ الجيش المصري، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، المتهم بتنفيذ عدة عمليات إرهابية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته على "فيسبوك" إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى".

وقضت محكمة جنايات القاهرة حكما نهائيا، الإثنين الماضي، بإعدام عشماوي، وهو ضابط صاعقة سابق بالجيش المصري، و36 آخرين شنقا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

وتتهم السلطات المصرية عشماوي وآخرين من تنظيم "المرابطون" التابعة لتنظيم القاعدة بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية في منطقة الفرافرة غربي مصر في تموز/ يوليو 2014؛ ما أسفر عن مقتل 28 عسكريا بينهم ضابطان.

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كما تتهمه بتنفيذ تفجيرات استهدفت القنصلية الإيطالية في القاهرة ومقر الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلي) في منطقة شبرا شمال القاهرة، ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.

ونسبت إليه تهما أخرى تتضمن تأسيس وتولي قيادة جماعة "إرهابية"، والتخابر مع منظمات مثل (حركة حماس الفلسطينية)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار .

وظهر عشماوي في مقطع مصور في 2017، مسميا نفسه بـ"أبو عمر المهاجر"، أعلن فيه عن مسؤوليته عن "عملية الفرافرة"، معلنا عن موقعه التنظيمي الجديد كأمير لجماعة "المرابطون"، التي شكلها بعد الانشاق عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" عام 2015 بعد إعلان الأخير الولاء لتنظيم "داعش".

وفي 29 أيار/ مايو 2019، أعلنت القاهرة عن تسلم عشماوي من ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي أوقفته في مدينة درنة شرقي ليبيا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.