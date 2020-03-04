شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت تقارير إخبارية عن دخول وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، مستشفى “مسيح دانشوري” في العاصمة طهران بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد النواب المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 23 نائباً.
وقال عبد الرضا مصري، حسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، إنه “ثبت إصابة 23 نائباً بالبرلمان الإيراني، بفيروس كورونا، بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة لهم، لأنهم كانوا على اتصال وثيق بأشخاص يحملون الفيروس”.
وأضاف مصري: “ننصح النواب الحاليين والمرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بقطع علاقاتهم مع الناس في الوقت الحالي، حتى لا ينقلوا فيروس كورونا المستجد لهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن إصابة وزير الصناعة الإيراني بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.