شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:52 مساءً, 4 مارس 2020 م المناطق - الرياض سجلت في العراق اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمحافظة السليمانية إحدى محافظات إقليم كردستان.

وأفادت رئاسة صحة محافظة السليمانية أن أحد المصابين يبلغ من العمر سبعين عامًا، مشيرةً إلى أن حالته الصحية قبل وفاته غير مستقرة.

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