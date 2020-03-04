شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في سيئول بسبب استخدام كمامات الوجه والان نبدء بالتفاصيل

أوصت حكومة كوريا الجنوبية للمبادئ الإرشادية بشأن استخدام كمامات الوجه التي تنصح مؤقتًا بإعادة استخدامها إلى ضجة شعبية؛ لأن هذه المراجعة تتعارض مع توصيات منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت وزارة سلامة الغذاء والدواء قد كشفت اليوم الأربعاء عن الإرشادات المنقحة حول استخدام كمامات الوجه، التي تسمح بإعادة استخدام الكمامات القطنية أو ذات الاستخدام الواحد بصورة مؤقتة.

وجاءت هذه الخطوة لتجاوز كمية الطلب على الكمامات المعروضة، وسط القفزة في أعداد الإصابات بعدوى (كوفيد-19). وقد عانت البلاد من نقص حاد في الإمدادات، بسبب قيام البعض بالتخزين غير القانوني للكمامات.

وقد أكدت الحكومة أن هذه التوصية مؤقتة في حالات الطوارئ فقط، لكن النقاد قالوا إن هذه الخطوة تتعارض مع المعايير العالمية، حيث لا تنصح منظمة الصحة العالمية باستخدام الكمامات القطنية، كما تنصح بعدم إعادة استخدام الكمامات ذات الاستعمال الواحد.