شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام تحبط تهريب قرون خرتيت نادرة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الأربعاء أن مسؤولي الجمارك في مطار بمنطقة دلتا نهر الميكونج صادروا قرون خرتيت تزن نحو 29 كيلوجراما من مسافر فيتنامي قادم من كوريا الجنوبية.

وقالت إدارة الجمارك في مدينة "كان تو" إن المصادرة تمت أمس الأول الاثنين عندما فحص أحد مسؤولي الجمارك في مطار المدينة حقيبتين من الأمتعة للفيتنامي (دو تانه سون) وعثر على أشياء مشتبه بها مخبأة داخل إحدى الحقيبتين.

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وطلب المسؤولون من سون فتح الحقيبة، لكن الرجل البالغ 38 عاما رفض، قائلا إن حقائبه تحتوي على أسماك الكوي وأن فتحها دون وجود نظام أكسجين سوف يؤدي إلى موت الأسماك.

وأجبره المسؤولون فيما بعد على فتح الحقيبتين ووجدوا 11 قرنا تزن إجمالي 7ر28 كيلوجراما داخل أحدهما.

وخضع الرجل للحجر الصحي نظرا لأنه قادم من كوريا الجنوبية، وهي من أكثر البلاد المتضررة من الفيروس، بينما تحقق سلطات كان تو لمعرفة أصول هذه القرون.